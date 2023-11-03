ليبيا.. دعوة مصرية لرئيسي البرلمان ومجلس الدولة بشأن الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

وجهت مصر دعوة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لزيارة القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة سبل التوافق على رؤية مشتركة لإجراء الانتخابات الليبية وفق آلية محددة، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن اللقاء يهدف بالأساس لمعالجة التباين في المواقف بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للقاء هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين لجنة المناصب السيادية، وكذلك قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي وضعتها لجنة «6+6» المشتركة.

وأكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة الدكتور يوسف الفارسي أن اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في القاهرة يهدف لتقريب وجهات النظر حول القوانين الانتخابية والعمل وفق حكومة موحدة.

وأوضح الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الصراع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بسبب القوانين الانتخابية يقوض أي تحركات لتفعيل العملية الانتخابات في ظل وجود تحفظ على بعض الشروط ومنها المرشحون للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن خطة البرلمان الليبي لتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تنجح في ظل تحفظ المجتمع الدولي على هذه الخطوة، مشدداً على ضرورة أن تحظى أي حكومة ليبية بالشرعية الدولية مثلما هو الحال مع حكومة الوحدة الوطنية.

وفي سياق آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بلغ 704 آلاف و369 شخصاً، 79% منهم رجال و11% نساء و10% أطفال.

جاء ذلك في تقرير حديث صدر أمس عن المنظمة، وذلك بعد استبيان خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري يرصد معلومات بشأن المهاجرين، منها بيانات خاصة بتدفقهم، وفق ما نشره مكتب المنظمة لدى ليبيا على صفحته في موقع «فيسبوك».