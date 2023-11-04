زلزال قوي يهز نيبال ومقتل 128 شخصاً

قال مسؤولون اليوم السبت إن ما لا يقل عن 128 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في نيبال عندما ضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت في غرب البلاد حيث انهارت منازل في المنطقة واهتزت مبان في نيودلهي بالهند المجاورة.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال وقع عند الساعة 11:47 مساء بالتوقيت المحلي (1802 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة وبلغت قوته 6.4 درجة. لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قال إن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته عند 5.6 درجة.

وهذا الزلزال هو الأكثر دموية منذ عام 2015 عندما قتل نحو تسعة آلاف شخص جراء زلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا. وأدى الزلزالان إلى تحويل مدن بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد القتلى جراء زلزال الجمعة لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركز الزلزال والتي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو حيث شعر السكان أيضا بهزات. ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 190 ألف نسمة وتنتشر قراها في التلال النائية.

وقال هاريش شاندرا شارما المسؤول في منطقة جاجاركورت إن "عدد المصابين قد يصل إلى المئات والوفيات قد ترتفع أيضا".

وقال المتحدث باسم الشرطة إن 92 شخصا قتلوا في جاجاركوت و36 في منطقة روكوم الغربية المجاورة وكلاهما في إقليم كارنالي. وكان مركز الزلزال في قرية راميداندا.

وقال مكتب رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال إن رئيس الوزراء توجه جوا إلى المنطقة في وقت مبكر اليوم مع فريق طبي عسكري من 16 عضوا للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

وعبّر داهال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن حزنه العميق للخسائر في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال وأمر الأجهزة الأمنية ببدء عمليات الإنقاذ والإغاثة على الفور.