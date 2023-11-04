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قتلى بفيضانات "غير مسبوقة" اجتاحت منطقة بإيطاليا

سيدة تم إنقاذهما في أعقاب العاصفة سياران، في أوستي، في منطقة توسكانا
4 نوفمبر 2023 08:50

 قالت السلطات في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم واثنين في عداد المفقودين بعد أن فاضت أنهار في أعقاب هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وكانت هناك مخاوف من فيضان نهر أرنو على ضفتيه في مدينة فلورنسا التاريخية بعد أن غمرت المياه بلدات قريبة جراء الإعصار سيران، لكن أعلى مستوى للفيضان مر في منتصف الصباح من دون حدوث أي وقائع كبيرة.

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وقالت مونيا موني المستشارة الإقليمية بالحماية المدنية  "ما زال الموقف حرجا للغاية"، مشيرة على وجه الخصوص إلى كامبي بيزينتسيو، وهي بلدة تبعد نحو 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من فلورنسا.
وأضافت "(في بقية الأنحاء)، انحسر الماء، لكن هناك وحلا ودمارا ناتجان عن حدث مثل هذا".
وأُجبر نحو 190 شخصا على إخلاء منازلهم، بما في ذلك 150 في كامبي بيزينتسيو حيث تضررت الوحدات السكنية الموجودة في الطابق الأرضي وغمرت المياه السيارات حتى منتصفها ويجوب رجال الإنقاذ الشوارع المغمورة بالمياه بزوارق مطاطية.
وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ وخصصت خمسة ملايين يورو (5.4 مليون دولار) بشكل مبدئي لمساعدة المناطق الأكثر تضررا.
ونقلت محطة سكاي تي.جي24 عن حاكم المنطقة قوله إن شخصا آخر فقد في منطقة فينيتو بشمال شرق البلاد.
وظلت تحذيرات الأرصاد الجوية سارية في عدد من المناطق الإيطالية مع إغلاق بعض المدارس بعد أسبوع من تعرض البلاد لرياح قوية وأمطار غزيرة.
وكانت العاصفة سيران مدفوعة بتيار قوي اجتاح من ناحية المحيط الأطلسي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببا في فيضانات شديدة في شمال أيرلندا وأجزاء من بريطانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا.

المصدر: وكالات
عاصفة
فيضانات
إيطاليا
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