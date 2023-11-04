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رئيس وزراء أستراليا يزور الصين

رئيس وزراء أستراليا
4 نوفمبر 2023 10:04

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم السبت إن زيارته التي طال انتظارها للصين للقاء الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ تمثل "خطوة إيجابية للغاية" في استقرار العلاقات الثنائية.
ولدى وصوله اليوم السبت، سيكون ألبانيزي أول زعيم أسترالي يزور الصين منذ عام 2016.
وقال ألبانيزي في داروين عاصمة الإقليم الشمالي بأستراليا "كون هذه هي الزيارة الأولى منذ سبع سنوات لشريكنا التجاري الرئيسي فهي خطوة إيجابية للغاية، وأنا أتطلع إلى مناقشات بناءة وحوار مع الرئيس شي ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي خلال زيارتي".
ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الأسترالي أكبر معرض للواردات الصينية في شنغهاي، والذي سيفتتحه لي غدا الأحد. وسيلتقي مع شي في بكين يوم الاثنين.

 

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المصدر: وكالات
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