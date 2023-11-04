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الجيش الباكستاني: إحباط هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية

قوات من الجيش الباكستاني - أرشيفية
4 نوفمبر 2023 11:14

أعلنت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني أنه تم إحباط هجوم إرهابي استهدف قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب في وقت مبكر صباح اليوم السبت وقتل ثلاثة مسلحين.

وقالت الإدارة في بيان " في الرابع من الشهر الجاري وفي الساعات الأولى اليوم السبت ، تعرضت قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب التابعة للسلاح الجوي الباكستاني لهجوم إرهابي تم إحباطه بسبب سرعة وفعالية استجابة القوات ،مما ضمن سلامة وأمن الأفراد والأصول"،بحسب قناة"جيونيوز"الإخبارية الباكستانية.

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وقال البيان إنه تم تحييد ثلاثة إرهابيين خلال اقتحامهم القاعدة بينما تمت محاصرة الثلاثة الآخرين وعزلهم نتيجة الرد الفعال والسريع من جانب القوات." وتابع البيان " غير أنه لحقت بعض الأضرار بثلاث طائرات كانت على الأرض بالفعل وبعربة وقود".

المصدر: وكالات
الجيش الباكستاني
قاعدة عسكرية
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