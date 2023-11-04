الجيش الباكستاني: إحباط هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية

أعلنت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني أنه تم إحباط هجوم إرهابي استهدف قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب في وقت مبكر صباح اليوم السبت وقتل ثلاثة مسلحين.

وقالت الإدارة في بيان " في الرابع من الشهر الجاري وفي الساعات الأولى اليوم السبت ، تعرضت قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب التابعة للسلاح الجوي الباكستاني لهجوم إرهابي تم إحباطه بسبب سرعة وفعالية استجابة القوات ،مما ضمن سلامة وأمن الأفراد والأصول"،بحسب قناة"جيونيوز"الإخبارية الباكستانية.

وقال البيان إنه تم تحييد ثلاثة إرهابيين خلال اقتحامهم القاعدة بينما تمت محاصرة الثلاثة الآخرين وعزلهم نتيجة الرد الفعال والسريع من جانب القوات." وتابع البيان " غير أنه لحقت بعض الأضرار بثلاث طائرات كانت على الأرض بالفعل وبعربة وقود".