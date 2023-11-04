143 قتيلاً جراء زلزال النيبال

لقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب النيبال، وفق حصيلة جديدة السبت صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5,6 درجات أقصى غرب النيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر الجمعة، على عمق 18 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت.

واستفاق الأهالي من نومهم جراء قوة الزلزال الذي سوى منازل طينية في قرى المنطقة التي ضربها بالأرض.

وقالت كامالا أولي وهي تحتضن طفلها في مستشفى نقل إليها ناجون لوكالة فرانس برس إن الزلزال "ضرب أثناء نومنا" مضيفة "كنا ثلاثة في المنزل، نجا اثنان منا".

ونُقل عشرات المصابين بكسور وجروح للعلاج في مستشفى في مدينة نيبالغونج الصغيرة قرب الحدود مع الهند.

وتظهر مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكانا يفتشون بين الأنقاض في الظلام لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.

ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة بينما كانت تُسمع صافرات سيارات الإسعاف.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية كوبر كاتايات إن السلطات أحصت مقتل 105 أشخاص في جاجاكورت و38 في روكوم، الإقليمين الأكثر تضررا جراء الزلزال في مقاطعة كارنالي الحدودية.

وكانت السلطات قد أحصت أكثر من 100 جريح في الإقليمين.

ونشرت تعزيزات للقوى الأمنية، راجلة وبالمروحيات، للمساعدة في عمليات البحث والانقاذ، على ما قال غوبال شاندرا بهاتاراي.

وأضاف "نقل المعلومات صعب كون هذه المناطق نائية. بعض الطرقات مقطوعة بسبب الأضرار اللاحقة لكننا نحاول الوصول إلى المنطقة بسبل أخرى".

وتهافت السكان إلى مستشفى منطقة جاجاركوت ناقلين الجرحى.



