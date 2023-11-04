ألمانيا: العمل بنظام 4 أيام أسبوعياً لن يعزز الرخاء

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن رفضه للفكرة الداعية إلى جعل العمل بنظام أربعة أيام أسبوعيا مقابل أجر كامل ليصبح الأمر عرفا في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت عن ليندنر قوله في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة خلال فعالية في مدينة لوسرن السويسرية:" لم يحدث في التاريخ أن مجتمعا زاد من رفاهيته بتقليل العمل".

واكتسبت فكرة تقليل أيام العمل الأسبوعي زخما منذ أن أن قلبت جائحة كورونا جدول عمل الموظفين رأسا على عقب وأعطت الكثيرين لمحة عن الكيفية التي يمكن بها لطرق العمل المختلفة أن تحسن حياة العاملين.

تشير برامج تجريبية إلى أن مثل هذا النظام يمكن أن يؤدي إلى تقليل الضغط العصبي والقلق بين العاملين كما أن من شأنه أن يزيد من الكفاءة وعائدات أرباب العمل. يذكر أن نحو 50 شركة في ألمانيا تخطط للمشاركة في مشروع لتقليل أيام العمل الأسبوعي لأربعة أيام يستمر لمدة ستة شهور ويبدأ في فبراير المقبل. وأضاف الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر الداعم لقطاع الأعمال أن " مفتاح ازدهارنا يظل هو العمل الجاد"؛ ويمثل هذا الحزب الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا كلا من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.