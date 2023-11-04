أردوغان يعتزم تسهيل التصديق على انضمام السويد لـ «الناتو»

أنقرة (وكالات)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيحاول قدر الإمكان تسهيل عملية تصديق البرلمان على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، لكنه أضاف أن السويد لم تتخذ إجراءات كافية بشأن المسلحين الأكراد.

وقدم أردوغان مشروع قانون للموافقة على طلب السويد لعضوية الحلف إلى البرلمان الشهر الماضي للتصديق عليه، في خطوة رحب بها الحلف وستوكهولم.

واعترضت أنقرة في البداية على انضمام السويد قائلة إن ستوكهولم تؤوي جماعات تعتبرها تركيا إرهابية.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة في طريق العودة من كازاخستان أمس الأول، قال أردوغان، إنه سيحاول دعم عملية التصديق طالما أن نظراء تركيا يتعاملون معها بشكل إيجابي أيضاً، حسبما ذكرت قناة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى.

وفي يوليو الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في قمة عقدت في فيلنيوس، أن أردوغان وافق على إرسال بروتوكولات الانضمام إلى البرلمان التركي للتصديق عليها دون تحديد إطار زمني.

وانضمت فنلندا التي تقدمت بطلب العضوية في مايو 2022 إلى جانب السويد، إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023.