باكستان: إحباط هجوم إرهابي على قاعدة جوية شرقي البلاد

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني أنه أحبط، أمس، هجوماً إرهابياً على قاعدة تدريب تابعة للقوات الجوية في مدينة ميانوالي شرقي البلاد ما أسفر عن مقتل جميع المهاجمين التسعة.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان: «هاجم تسعة إرهابيين على الأقل قاعدة تدريب القوات الجوية الباكستانية في ميانوالي في الساعات الأولى من أمس السبت». وأضاف البيان أن ثلاثة مسلحين قتلوا أثناء دخولهم القاعدة فيما تمت محاصرة الآخرين وقتلهم. وأشار إلى أن قوات الأمن «شنت عملية للقضاء على أي تهديد محتمل في المنطقة المحيطة بعد الهجوم الإرهابي الجبان والفاشل على القاعدة».

وأكد أنه لم يلحق ضرر بأي من الأصول التشغيلية للقوات الجوية الباكستانية في حين لحقت بعض الأضرار بثلاث طائرات خارج الخدمة.

ويأتي الهجوم في وقت تضرب فيه موجة من أعمال العنف باكستان ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل بينهم 14 جندياً أمس الأول في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.