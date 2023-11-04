انهيارات أرضية تسد الطرقات في غرب اليونان

تأثينا (وكالات)

شهدت أجزاء كثيرة من شبكة الطرق الجبلية بإقليم إيبيروس في غرب اليونان، انهيارات أرضية، صباح أمس، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة أثناء الليل.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «أي كاثيميريني»، عبر موقعها الإلكتروني، تعمل الحماية المدنية من أجل عودة حركة المرور على شبكة الطرق. وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية «ميتيو» التابعة لمرصد أثينا الوطني، أمس، من هطول أمطار وهبوب عواصف ثلجية على البحر الأيوني وإيبيروس ووسط اليونان ومنطقة بيلوبونيز الغربية ومقدونيا وتراقيا والجزر الواقعة في شمال شرق بحر ايجة. ويتوقع سقوط أكبر قدر من الأمطار على إيبيروس، غير أن آثار العاصفة المصنفة من الفئة الرابعة، سوف يشعر بها السكان في أجزاء كثيرة من البلاد.

ومن المتوقع أن تجلب العاصفة الناتجة عن جبهة باردة تعرف باسم «بي»، رياحاً مصحوبة بالبَرد والبرق والرياح الشديدة، وقد وصلت إلى اليونان من الشمال الغربي وتتحرك تدريجياً باتجاه الشرق وحتى البر الرئيسي الشمالي الشرقي وشمال بحر ايجة وجزر دوديكانيز.

وفي السياق، لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في منطقة توسكانا بوسط إيطاليا، حيث تسببت ليلة من العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة التي لم تشهدها البلاد منذ قرون في حدوث فوضى في البلدات والقرى، حسبما أعلن مسؤولون أمس.

كما تعرضت دول أخرى، من بينها فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، لعواصف ناجمة عن العاصفة العنيفة «سياران»، مع الإبلاغ عن عدد من الوفيات.

وفي توسكانا، أُصيب أشخاص عدة، وفقد آخرون عندما اجتاحت مياه الفيضانات أيضاً أجزاء من منطقة العطلات الشهيرة.

وسجلت بعض المناطق هطول مياه بمنسوب 1.9 متر من الأمطار في غضون 3 ساعات فقط. وقال أويجينيو جياني رئيس إقليم توسكانا، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد إعلان حالة الطوارئ للمنطقة بأكملها أمس الأول: «لم يسبق لنا أن سجلنا الكثير من الأمطار في غضون دقائق معدودة».