استنفار أمني لمواجهة تشكيلات مسلحة جنوب ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

تشهد مدن المنطقة الجنوبية الليبية تحركات لبعض التشكيلات المسلحة التي تنحدر من المنطقة الغربية، وذلك بهدف السيطرة على بعض المعسكرات الهامة والاستراتيجية في جنوب غربي ليبيا، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد».

وأشار المصدر الليبي إلى تخوفه من حدوث صدام عسكري جنوبي البلاد بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي التي تبسط سيطرتها على جنوب وشرق ليبيا، وذلك في ظل محاولات لتشكيلات مسلحة من الغرب الليبي تسعى للسيطرة على مناطق جنوبي البلاد في إطار رغبتها للتموضع في مناطق هامة وحيوية في هذه المنطقة. واتصالاً بالتطورات الجارية على الصعيد العسكري جنوبي ليبيا، بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية، سير عمل الوحدات العسكرية بجميع تخصصاتها داخل المُدن والمناطق الحدودية.

وكشف مصدر عسكري ليبي بالجيش الوطني لـ«الاتحاد» عن صدور توجيهات مباشرة من المشير خليفة حفتر بالتعامل مع أي محاولات لتشكيلات مسلحة من المنطقة الغربية تحاول السيطرة أو خلق مناطق نفوذ لها في جنوب البلاد تحديداً.