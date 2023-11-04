الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استنفار أمني لمواجهة تشكيلات مسلحة جنوب ليبيا

أرشيفية
5 نوفمبر 2023 01:28

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. دعوة مصرية لرئيسي البرلمان ومجلس الدولة بشأن الانتخابات
مباحثات عسكرية ليبية حول الأوضاع الميدانية في غريان

تشهد مدن المنطقة الجنوبية الليبية تحركات لبعض التشكيلات المسلحة التي تنحدر من المنطقة الغربية، وذلك بهدف السيطرة على بعض المعسكرات الهامة والاستراتيجية في جنوب غربي ليبيا، وذلك بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد».
وأشار المصدر الليبي إلى تخوفه من حدوث صدام عسكري جنوبي البلاد بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي التي تبسط سيطرتها على جنوب وشرق ليبيا، وذلك في ظل محاولات لتشكيلات مسلحة من الغرب الليبي تسعى للسيطرة على مناطق جنوبي البلاد في إطار رغبتها للتموضع في مناطق هامة وحيوية في هذه المنطقة. واتصالاً بالتطورات الجارية على الصعيد العسكري جنوبي ليبيا، بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع قيادات عسكرية، سير عمل الوحدات العسكرية بجميع تخصصاتها داخل المُدن والمناطق الحدودية.
وكشف مصدر عسكري ليبي بالجيش الوطني لـ«الاتحاد» عن صدور توجيهات مباشرة من المشير خليفة حفتر بالتعامل مع أي محاولات لتشكيلات مسلحة من المنطقة الغربية تحاول السيطرة أو خلق مناطق نفوذ لها في جنوب البلاد تحديداً.

ليبيا
الجيش الوطني الليبي
خليفة حفتر
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©