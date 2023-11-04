الأحد 5 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اليمن.. إصابة 3 نساء بانفجار لغم حوثي بالبيضاء

أرشيفية
5 نوفمبر 2023 01:28

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اليمن يحذر من الاستهداف الحوثي لمخيمات النزوح
4 ملايين يمني يعيشون أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أُصيبت ثلاث نساء، وتضررت سيارتان بانفجار لغم أرضي من مخلفات جماعة الحوثي، في محافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال المرصد اليمني للألغام، أمس؛ إن ثلاث نساء أُصبن جراء «انفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبتين مدنيتين، في طريق فرعي بمنطقة «الجبرة» بمديرية ردمان في محافظة البيضاء».
وأرفق المرصد، في بيانه الذي نشره على منصة «إكس»، صورة للسيارتين المتضررتين جراء انفجار اللغم.
ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن محافظة البيضاء تُعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام الحوثية التي تمت زراعتها على نطاق واسع من قِبل جماعة الحوثي، وتسببت في مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية.
وكان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي، قد كشف في وقت سابق عن توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية بين المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين في العديد من المحافظات، خلال السنوات الماضية.
إلى ذلك، هز انفجار فجر أمس معسكر تدريب الشرطة في منطقة ذمار القرن، جنوب محافظة ذمار، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار ناتج عن فشل الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من المعسكر، الذي تستخدمه منصةً لقصف المناطق المحررة.

اليمن
انفجار لغم
البيضاء
الألغام
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
علوم الدار
«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم
اليوم 01:29
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني غداً
اليوم 01:29
سلطان بن أحمد القاسمي في حديث مع شما بنت محمد بن خالد (وام)
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم
اليوم 01:29
سلطان الجابر
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©