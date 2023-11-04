اليمن.. إصابة 3 نساء بانفجار لغم حوثي بالبيضاء

عدن (الاتحاد)

أُصيبت ثلاث نساء، وتضررت سيارتان بانفجار لغم أرضي من مخلفات جماعة الحوثي، في محافظة البيضاء (وسط اليمن). وقال المرصد اليمني للألغام، أمس؛ إن ثلاث نساء أُصبن جراء «انفجار لغم أرضي أثناء مرور مركبتين مدنيتين، في طريق فرعي بمنطقة «الجبرة» بمديرية ردمان في محافظة البيضاء».

وأرفق المرصد، في بيانه الذي نشره على منصة «إكس»، صورة للسيارتين المتضررتين جراء انفجار اللغم.

ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن محافظة البيضاء تُعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام الحوثية التي تمت زراعتها على نطاق واسع من قِبل جماعة الحوثي، وتسببت في مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الماضية.

وكان مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي، قد كشف في وقت سابق عن توثيق أكثر من 10 آلاف ضحية بين المدنيين بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين في العديد من المحافظات، خلال السنوات الماضية.

إلى ذلك، هز انفجار فجر أمس معسكر تدريب الشرطة في منطقة ذمار القرن، جنوب محافظة ذمار، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار ناتج عن فشل الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي من المعسكر، الذي تستخدمه منصةً لقصف المناطق المحررة.