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ميقاتي: مصر تبذل جهداً كبيراً لوقف الحرب

نجيب ميقاتي
5 نوفمبر 2023 01:28

القاهرة (الاتحاد) 

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن «مصر تبذل جهداً كبيراً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الحرب، مضيفاً: إن «مصر تحمل دوماً هموم العالم العربي». 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، رئيس الحكومة اللبنانية في القاهرة. 
وعبر ميقاتي عن تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة، قائلاً: «نحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسعيه لإيجاد حل يبدأ بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تالياً على إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة».

لبنان
نجيب ميقاتي
مصر
إسرائيل
غزة
فلسطين
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