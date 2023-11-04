ويدودو يؤكد مجدداً وقوف إندونيسيا إلى جانب الفلسطينيين

جاكرتا (الاتحاد)

أكد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، صباح أمس وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين، وذلك خلال مراسم إرسال مساعدات إنسانية، تزن 51.5 طن، من الحكومة والشعب، لهم في قطاع غزة، الذي يتعرض حالياً لقصف من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال ويدودو، خلال مراسم إرسال المعونات، في قاعدة «حليم بيرداناكوسوما»، التابعة لسلاح الجو، في شرق جاكرتا: «الحمد لله، سيتم إرسال قريباً المساعدات من إندونيسيا لفلسطين، إلى مطار العريش، في مصر، قبل تسليمها إلى غزة»، حسب وكالة «أنتارا» الإندونيسية للأنباء أمس.

وأشار إلى أن المعونات الإندونيسية إلى غزة، التي تتكون من معدات طبية وبطاطين وخيام وخدمات لوجستية أخرى، ستعقبها دفعة أخرى من المعونات.

وأكد الرئيس الإندونيسي، أنه تم جمع المعونات من الحكومة والشعب، الذي قدم تبرعات من خلال هيئات إنسانية، مثل وكالة الصدقات الوطنية والصليب الأحمر الإندونيسي. وأضاف «هذا مظهر من مظاهر التضامن الإندونيسي واهتمام الأمة بالإنسانية لأن المأساة الإنسانية، التي تحدث في غزة، غير مقبولة ويجب إنهاء هذه المأساة على الفور».