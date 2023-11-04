الأمم المتحدة تندد باستهداف قافلة سيارات إسعاف في غزة

نيويورك (الاتحاد)

دانت الأمم المتحدة قصف قافلة سيارات إسعاف، أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين في غزة أمس الأول. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، في بيان: إنه «رُوع» جرّاء هذه الضربة، قائلاً إن «صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة».

وقال الهلال الأحمر في بيان، أمس الأول، إن «الموكب كان يتألف من خمس سيارات إسعاف»، بينها واحدة تابعة لوزارة الصحة في غزة وواحدة تابعة للهلال الأحمر، مضيفاً أن القصف وقع على مسافة مترين من مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزة.

وأشار إلى أن سيارة إسعاف ثانية استُهدفت «على بُعد حوالى كيلومتر من المستشفى» وتم الإبلاغ عن إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الطيران التابع له «قصف سيارة إسعاف تم تحديدها من جانب القوات على أنها تُستخدَم من قبل خلية مسلحة بالقرب من موقعها في منطقة القتال»، وهو ما نفته الفصائل الفلسطينية.

وأكد الهلال الأحمر مقتل 15 شخصاً وإصابة 60 آخرين، مضيفاً أن طبيباً أصيب بجروح طفيفة في ساقه جراء شظايا، مذكراً بأن «الاستهداف المتعمد للفرق الطبية يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف».

وبعد هذا القصف أمام مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين، شاهد مراسل وكالة فرانس برس عدداً من الجثث والجرحى إلى جانب سيارة إسعاف متضررة.

من جهتها، أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة فرانس برس بأنها تبلغت بوصول قافلة جرحى باتجاه رفح، وأنها لم تشارك في عملية النقل هذه.

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيلونا سينينكو: «سواء كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاضرة أم لا، تبقى الحقيقة أنها قافلة طبية، والمنشآت الصحية كما وسائل نقل المرضى ومقدمي الرعاية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي».

وقال رئيس منظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه «شعر بصدمة عميقة»، مذكراً بأنّه «يجب حماية المرضى ومقدّمي الرعاية والمؤسّسات الطبّية وسيّارات الإسعاف في كلّ الأوقات».

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز عبر منصة إكس إنها «قلقة» لأن الضربة استهدفت «مرضى كان سيتم إجلاؤهم إلى بر الأمان». ومنذ الأربعاء أجلي عشرات الجرحى الفلسطينيين من القطاع الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ السابع من أكتوبر.

إلى ذلك، أفاد فلسطينيون بوقوع ضربة جوية إسرائيلية، أمس، على مدرسة تؤوي أشخاصاً في شمال غزة.

وقال شهود، إن غارة إسرائيلية استهدفت صباح أمس مدرسة الفاخورة في جباليا، حيث يقيم آلاف النازحين. وقال محمد أبو سلمية مدير عام مستشفى الشفاء إن ما لا يقل عن 15 لقوا حتفهم وأصيب العشرات.

وأظهر مقطع مصور لـ«رويترز» لآثار القصف أثاثاً محطماً ومتعلقات أخرى ملقاة على الأرض وأشخاصا يبكون.

وأكدت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لرويترز قصف المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة، والواقعة بمنطقة مدينة غزة. وذكرت أن هناك أطفالاً بين الضحايا.