مسؤول في معبر رفح لـ«الاتحاد»: تحديات تواجه نقل رعايا الدول الأجنبية والمصابين الفلسطينيين

شعبان بلال (القاهرة)

تعطّل معبر رفح الحدودي، أمس، عن استقبال حاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين من غزة إلى مصر، بعد 3 أيام من العمل، ضمن اتفاق بين مصر وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لدعم الوضع الإنساني في قطاع غزة وخروج الأجانب، فيما أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الاتحاد»، إن هناك تحديات صعبة تواجه عمليات نقل رعايا الدول الأجنبية والمصابين الفلسطينيين، بعد استهداف سيارات إسعاف تنقل مصابين.

وقال المتحدث باسم معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر لـ «الاتحاد»، إن العمل بمعبر رفح الحدودي تعطل أمس السبت عن العمل، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف، ومنع نقل الجرحى من قطاع غزة إلى مصر. وأكد عدم مرور أي أشخاص من حاملي جوازات السفر الأجنبية أو المصابين عبر المعبر أمس.

وبحسب أبو عمر، بلغت إحصائية عمل معبر رفح البري خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية، 1047 أجنبياً، و84 جريحاً، و65 مرافقاً.

وكان من المتوقع عبور حوالي أكثر من 730 أجنبياً عبر معبر رفح، أمس، من بينهم 386 أميركياً و112 بريطانياً و77 فرنسياً وكذلك 151 ألمانياً، إضافة إلى 55 مصرياً، ضمن خطة لإجلاء نحو 7 آلاف أجنبي من غزة، يحملون جنسيات 60 دولة، لكن العمليات توقفت بعد قصف سيارات إسعاف تنقل مصابين فلسطينيين إلى مصر يوم الخميس الماضي.

من جانبه، أعلن وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن بلاده تستقبل يومياً ما بين 40 إلى 50 حالة إصابة من الفلسطينيين، مؤكداً قدرة مصر على استيعاب أضعاف الحالات التي تصل كل يوم.

ورغم توقف عمليات نقل رعايا الدول الأجنبية والمصابين، أعلنت مصر، أمس، عن تجهيز 50 شاحنة وقوافل مساعدات جديدة تمهيداً لإرسالها لقطاع غزة، وسط مطالبات بزيادة تلك المساعدات لتغطية احتياجات القطاع.

وأشار المصدر إلى تصريحات هيئة المعابر والحدود في غزة حول إمكانية وقف إجراءات خروج الأجانب من معبر رفح إلى مصر لحين تنسيق نقل الجرحى من مستشفيات القطاع باتجاه المعبر.

وأكد وزير الصحة والسكان المصري، استقبال أطفال ضمن الجرحى الفلسطينيين بمصر. وقال الوزير عبد الغفار: «ننفذ برنامجاً محكماً لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيراً إلى عدم التقيد بعدد في استقبال الجرحى الفلسطينيين». وأكد أن هناك دعماً طبياً كاملاً وغير محدود للأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى إجراء نحو 50 عملية جراحية متقدمة للفلسطينيين.

وفي هذه الأثناء، وصل وفد أممي من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: توجه الوفد الأممي فور وصوله للمطار، إلى مخازن الهلال الأحمر المصري وجميع المخازن التي توجد بها المساعدات الإنسانية والطبية في العريش، حيث قام الوفد بتفقد المخازن، والاطلاع علي المساعدات الإنسانية والطبية الموجودة هناك، والتي من المقرر إرسالها إلى غزة لاحقاً.

كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء المصرية، بعد ظهر أمس، طائرة مساعدات فرنسية تحمل على متنها مواد غذائية وطبية ومياه، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال خالد زايد: «إن طائرة المساعدات الفرنسية وصلت بالفعل إلى مطار العريش، وتحمل مساعدات غذائية وطبية، وهي ثاني الطائرات التي يستقبلها المطار، أمس، ومن المنتظر وصول طائرات أخري». وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش منذ يوم بدء الحرب على غزة حتي اليوم، بلغ 76 طائرة، نقلت أكثر من 1795 طناً من المساعدات المختلفة، هذا غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة بحوالي 4500 طن تقريباً. كما نوه إلى أنه حتى يوم أمس، بلغ عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى دخلت قطاع غزة بالفعل،421 شاحنة.