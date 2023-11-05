الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إغلاق مطار ألماني بعد اقتحام مسلح.. والشرطة تكشف التفاصيل

أرشيفية
5 نوفمبر 2023 08:55

صرحت متحدثة باسم مطار هامبورج مساء يوم السبت بأنه تم إخلاء مباني صالة المطار في مدينة هامبورج في شمالي ألمانيا، إلى جانب عدة طائرات، بعد أن اقتحم رجل مسلح برفقته طفل في سيارة إلى ساحة الطائرات بالمطار.

 وقال متحدث باسم شرطة هامبورج "نفترض حالياً أننا نواجه وضع احتجاز رهينة".

وذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أن رجلاً مسلحاً اقتحم البوابة بسيارته حوالي الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) واقتحم ساحة المطار.

وكان يحمل مسدساً وقد أطلق النار منه مرتين في الهواء، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية توماس جربرت.

ومنذ ذلك الوقت تم التأكد من وجود طفل واحد في السيارة مع الرجل.

أخبار ذات صلة
الشرطة الألمانية تتفاوض مع رجل يحتجز ابنته رهينة في مطار هامبورج
ألمانيا: العمل بنظام 4 أيام أسبوعياً لن يعزز الرخاء

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك طفل ثان في السيارة، كما كان يعتقد في البداية.

وبحسب المتحدث، فإن زوجة الرجل كانت قد أخطرت شرطة ولاية هامبورج في وقت سابق عن احتمال قيام الرجل باختطاف طفل. وتابع جربرت أن هناك تواجداً كثيفاً من شرطة الولاية والشرطة الاتحادية في المكان، وأنها تتواجد بالقرب من السيارة، تشاركها وحدة الأدلة والضبط التابعة للشرطة الاتحادية.

وجاء على الموقع الإلكتروني للمطار مساء السبت:"بسبب إجراء الشرطة الاتحادية، فإنه من غير الممكن اقلاع وهبوط الطائرات في الوقت الراهن". وقالت المتحدثة باسم المطار إن المطار مغلق رسمياً اعتباراً من الساعة 24:08 مساء السبت(1924 بتوقيت جرينتش) حتى انتهاء العمليات عند الساعة 00:11  مساء (2200 بتوقيت جرينتش).

المصدر: وكالات
ألمانيا
الشرطة الألمانية
آخر الأخبار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
علوم الدار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
اليوم 11:10
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©