إغلاق مطار ألماني بعد اقتحام مسلح.. والشرطة تكشف التفاصيل

صرحت متحدثة باسم مطار هامبورج مساء يوم السبت بأنه تم إخلاء مباني صالة المطار في مدينة هامبورج في شمالي ألمانيا، إلى جانب عدة طائرات، بعد أن اقتحم رجل مسلح برفقته طفل في سيارة إلى ساحة الطائرات بالمطار.

وقال متحدث باسم شرطة هامبورج "نفترض حالياً أننا نواجه وضع احتجاز رهينة".

وذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أن رجلاً مسلحاً اقتحم البوابة بسيارته حوالي الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) واقتحم ساحة المطار.

وكان يحمل مسدساً وقد أطلق النار منه مرتين في الهواء، وفقاً للمتحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية توماس جربرت.



ومنذ ذلك الوقت تم التأكد من وجود طفل واحد في السيارة مع الرجل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك طفل ثان في السيارة، كما كان يعتقد في البداية.

وبحسب المتحدث، فإن زوجة الرجل كانت قد أخطرت شرطة ولاية هامبورج في وقت سابق عن احتمال قيام الرجل باختطاف طفل. وتابع جربرت أن هناك تواجداً كثيفاً من شرطة الولاية والشرطة الاتحادية في المكان، وأنها تتواجد بالقرب من السيارة، تشاركها وحدة الأدلة والضبط التابعة للشرطة الاتحادية.

وجاء على الموقع الإلكتروني للمطار مساء السبت:"بسبب إجراء الشرطة الاتحادية، فإنه من غير الممكن اقلاع وهبوط الطائرات في الوقت الراهن". وقالت المتحدثة باسم المطار إن المطار مغلق رسمياً اعتباراً من الساعة 24:08 مساء السبت(1924 بتوقيت جرينتش) حتى انتهاء العمليات عند الساعة 00:11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش).