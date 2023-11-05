الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء أستراليا يزور الصين

رئيس وزراء أستراليا يزور الصين
5 نوفمبر 2023 09:30

شارك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مع نظيره الصيني لي تشيانج اليوم الأحد في افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد في شانغهاي.

وقال لي إن بكين تأمل في توسيع اتفاقيات التجارة الحرة "ذات التوجه العالمي"، وأكد مجدداً أهداف بلاده للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

أخبار ذات صلة
«زايد العليا لأصحاب الهمم» تحتفل بأبطال «البارالمبية الآسيوية»
رئيس وزراء أستراليا يزور الصين

وألقى ألبانيز كلمة خلال الافتتاح، قائلاً إن أستراليا والصين ازدهرتا بفضل الثقة والاستقرار والتجارة القائمة على القواعد. ووصل ألبانيز إلى شنغهاي مساء السبت، وهو أول رئيس وزراء أسترالي يزور الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، منذ سبع سنوات.

المصدر: وكالات
رئيس وزراء أستراليا
أستراليا
الصين
آخر الأخبار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
علوم الدار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
اليوم 11:10
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©