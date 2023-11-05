الشرطة الألمانية تتفاوض مع رجل يحتجز ابنته رهينة في مطار هامبورج

أعلنت الشرطة الألمانية بمدينة هامبورج، اليوم الأحد، أنها تواصل التفاوض مع محتجز الرهينة في مطار هامبورج.

وقالت ساندرا ليفجرون المتحدثة باسم الشرطة صباح اليوم: "سيتم مواصلة التفاوض".

وكان رجل مسلح احتجز ابنته البالغة من العمر أربعة أعوام كرهينة على مدرج المطار. ويشتبه أن خلفية الواقعة ترجع إلى نزاع على حضانة الطفلة، بحسب بيانات الشرطة.

وأعلن مطار هامبورج في وقت مبكر من اليوم استمرار تعليق رحلات الطيران به إلى أجل غير مسمى بسبب واقعة الاحتجاز في ساحة الطائرات بالمطار. وكان تم إخلاء جميع الطائرات الموجودة على مدرج المطار على خلفية الواقعة، وكتبت شرطة هامبورج على موقع موقع "إكس" في وقت سابق: "إننا نخلي جميع الطائرات الموجودة في مطار هامبورج والتي لا يزال بها أشخاص"، لافتة إلى أنه تم بالفعل إخلاء جميع صالات المطار.