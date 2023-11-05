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روسيا تختبر بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات

روسيا تختبر بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات
5 نوفمبر 2023 12:42

أعلنت روسيا، الأحد، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات قادراً على حمل رأس نووي تم إطلاقه من غواصة نووية من الجيل الرابع.
وجرى إطلاق الصاروخ "بولافا" في أول تجربة من نوعها منذ حوالي عام.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن "الغواصة النووية الإستراتيجية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أطلقت بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات من طراز بوليفا" من البحر الأبيض.
وأكد البيان أن الصاروخ أصاب "في الوقت المحدد" هدفه في حقل تجارب في شبه جزيرة كاتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.
وتحمل الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" 16 صاروخاً من طراز بوليفا، بحسب الجيش الروسي.

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المصدر: وام
روسيا
صاروخ نووي
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