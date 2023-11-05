إيطاليا تواجه أضراراً بالمليارات بسبب الطقس السيئ

روما (وكالات)

أشار تحليل إلى أن الطقس السيئ الذي اجتاح إيطاليا، هذا العام وضرب المناطق الحضرية ودمر المحاصيل، في العديد من المناطق، سيكلف البلاد المليارات.

وأضاف التحليل الذي نشرته صحيفة «سول 24 أور» أمس، أن كبريات شركات التأمين تواجه بالفعل أكثر من 3 مليارات يورو، في صورة أضرار ناجمة عن الفيضانات والأعاصير التي اجتاحت منطقتي «فينيتو» و«إيميليا روماجنا»، في وقت سابق من هذا العام. وقالت هيئة الحماية المدنية، إنه من المؤكد أن يرتفع العدد الإجمالي للقتلى، في أعقاب أمطار مميتة، تركزت في «توسكاني» والمناطق الشمالية، في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وحدوث أضرار تقدر بالفعل بما يزيد على 300 مليون يورو. وخصصت الحكومة الإيطالية حوالي 5 ملايين يورو من المساعدات ووعدت بالمزيد.