«الأغذية العالمي»: انعدام الأمن الغذائي تتزايد حِدته في أفغانستان

كابول (وكالات)

حذر برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، من تزايد حالة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، بحسب ما أوردته قناة «طلوع نيوز» الإخبارية، أمس.

وأفاد بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بأن أفغانستان تُعد واحدة ضمن 8 دول يواجه مواطنوها انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وجاء في البيان أنه «من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة المتوقعة، بسبب الانخفاض المحتمل في التمويل الإنساني، وتأثيره المزعزع على وضع الاقتصاد الكلي الهش». وفي الوقت نفسه، قال بعض الناشطين الاقتصاديين، إن توفير فرصة العمل للمواطنين في الدولة، من شأنه أن يحل التحديات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي. ودعا برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق إلى توفير التمويل العاجل لعملياته في البلاد، حيث يتفاقم الجوع، وتكابد العائلات الأزمة تلو الأخرى.