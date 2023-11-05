الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي»: انعدام الأمن الغذائي تتزايد حِدته في أفغانستان

«الأغذية العالمي»: انعدام الأمن الغذائي تتزايد حِدته في أفغانستان
6 نوفمبر 2023 02:08

كابول (وكالات)

أخبار ذات صلة
«الأغذية العالمي» يدعو لتأمين وصول المساعدات إلى غزة
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» في أبوظبي غداً

حذر برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، من تزايد حالة انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، بحسب ما أوردته قناة «طلوع نيوز» الإخبارية، أمس. 
وأفاد بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بأن أفغانستان تُعد واحدة ضمن 8 دول يواجه مواطنوها انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. 
وجاء في البيان أنه «من المرجح أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة المتوقعة، بسبب الانخفاض المحتمل في التمويل الإنساني، وتأثيره المزعزع على وضع الاقتصاد الكلي الهش». وفي الوقت نفسه، قال بعض الناشطين الاقتصاديين، إن توفير فرصة العمل للمواطنين في الدولة، من شأنه أن يحل التحديات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي. ودعا برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق إلى توفير التمويل العاجل لعملياته في البلاد، حيث يتفاقم الجوع، وتكابد العائلات الأزمة تلو الأخرى. 

برنامج الأغذية العالمي
أفغانستان
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
علوم الدار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
اليوم 11:10
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©