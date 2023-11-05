ترامب يدلي بإفادته أمام محكمة نيويورك اليوم

نيويورك (وكالات)

يُدلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإفادته اليوم خلال محاكمة مدنية تنطوي على تحديات في نيويورك، يواجه فيها اتهامات بتضخيم ثروته بشكل غير مشروع لتعزيز إمبراطوريته العقارية.

ترامب «77 عاماً» الذي يأمل في العودة إلى البيت الأبيض، انطلق إلى السياسية مروّجاً لفطنته التجارية التي يقول إنّها جلبت له الثروة.

وقبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، أكّد نجله إريك أنّه متحمّس للغاية للمحاكمة المقرّر أن تبدأ عند العاشرة صباح اليوم أمام قاضي نيويورك آرثر إنغورون، الذي ساد توتر بينه وبين الرئيس الجمهوري السابق، منذ بدء المحاكمة الشهر الماضي.

ووصف ترامب، إنغورون بأنّه «ناشط ديمقراطي يساري راديكالي يكرهه».

وردّ إنغورون بفرض غرامتين على ترامب، واحدة بقيمة 5 آلاف دولار والأخرى بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك عندما أصدر حكماً بأنّ ترامب انتهك أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما قام بمهاجمة كاتب المحكمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخضع ترامب لجلستي استماع على صلة بالتحقيق في هذه القضية، الأولى في العاشر من أغسطس 2022 والثانية في 13 أبريل 2023.

ويواجه المرشّح الذي يتصدر السباق الرئاسي الجمهوري لعام 2024، واحداً من أول التحديات القانونية في هذه المحاكمة المدنية، التي ستجري من دون هيئة محلّفين.

وحتّى الآن، أدلى اثنان من أبنائه، دونالد جونيور وإريك، بشهادتيهما، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب التي تضمّ عدداً لا يحصى من الشركات التي تدير ناطحات سحاب سكنية ومكاتب وفنادق فاخرة ومساكن وملاعب غولف.

وقبل بدء الإجراءات في الثاني من أكتوبر، قال القاضي، إنّ مكتب المدعي العام لولاية نيويورك الذي رفع شكوى مدنية، قدّم «أدلّة قاطعة على أنه بين عامي 2014 و2021، بالغ المدعى عليهم في تقدير أصول المجموعة من «812 مليوناً (إلى) 2.2 مليار دولار»، في البيانات المالية السنوية لدونالد ترامب.

ونتيجة «للعمليات غير الشرعية المتكرّرة»، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب وعقار «سيفن سبرينغز» الخاص والفخم في الضواحي.

وبقي هذا القرار معلّقاً في انتظار الاستئناف، غير أنّ عواقبه الشاملة والمحتملة تلقي الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها الرئيس السابق.

فضلاً عن ذلك، سيتعيّن على الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (2017-2021) التعامل مع أجندة قضائية مزدحمة للغاية، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

أجندة مزدحمة

من المنتظر أن يمثل في مارس 2024 أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن، بتهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.