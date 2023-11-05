«الرئاسي الليبي»: الحوار الشامل طريق الوصول إلى الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، أن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، مؤكداً ضرورة المضي في استكمال مبادئ خارطة طريق الحوار السياسي الليبي. وأعلن المنفي في سلسلة تدوينات نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2702) الصادر في 30 أكتوبر الماضي بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيداً بما جاء في القرار بشأن «النص على أن وثيقة خارطة طريق الحوار السياسي الليبي هي المرجع الحاكم للمرحلة مكملاً مفسراً للاتفاق السياسي لعام 2015». وقال المنفي «إن التجربة عززت ما جاء في القرار بأن الوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى حوار أوسع يشمل كل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي والالتزام بالمهل المحددة بخارطة الطريق واحترام رأي فئات المجتمع أصحاب المصلحة».

وأضاف أن «الترحيب الدولي والمحلي بتشكيل اللجنة المالية العليا لتعزيز الشفافية والإدارة المشتركة للعوائد والتقدم في ملف المصالحة الوطنية يحفزنا للمضي في استكمال تنفيذ بقية مبادئ وثيقة خارطة الطريق»، التي اعتمدها ملقتى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاته في تونس منتصف نوفمبر 2020.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر القرار رقم (2702) «بالإجماع» والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2024.

كما يدعو القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.

وفي السياق، أفاد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب بأن عقد لقاء بين رئيس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال الفترة المقبلة هو أمر طبيعي، لاستكمال الترتيبات بشأن اختيار اسم رئيس حكومة موحدة يختار أعضاءها، وتمضي بالبلاد قدماً نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبشأن تحفظات مجلس الدولة على القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، قال أمس: «المجلس اعتمد مخرجات لجنة «6+6» التي شكلها مجلسا النواب والدولة، ولم يتدخل فيها»، مشيراً إلى أن «المهمة القادمة هي الشروع في تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات».