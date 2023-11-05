انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في قطاع غزة

غزة (الاتحاد)

قطعت إسرائيل، أمس، خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتيل».

وقالت الشركة، في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسة والتي تمت إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي».

وبعيد هذا القطع، شن الجيش الإسرائيلي قصفاً كثيفاً على مدينة غزة ومناطق أخرى في شمال القطاع.

وأفاد مراسل لفرانس برس في المكان، بأن دوي الانفجارات كان شديداً إلى درجة أمكن سماعه من رفح في أقصى جنوب القطاع المحاصر.

ومع توغل القوات الإسرائيلية أكثر في بلدات قطاع غزة المكتظ بالسكان تحت غطاء من القصف المكثف، يستيقظ المدنيون الفلسطينيون المحاصرون في كل صباح لانتشال جثث من تحت الأنقاض، ولبدء رحلتهم اليومية في البحث عن طعام ومياه شرب نظيفة. وتسبب القصف الجوي في دمار مخيمات اللاجئين، واستهدف سيارات الإسعاف إضافة للمدارس التي لاذ بها نازحون في الأيام القليلة الماضية بشمال غزة، الذي عزله الهجوم البري الإسرائيلي عن الجنوب والذي لا توجد به طرق معبّدة لإدخال إمدادات.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة، إن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي أودى بحياة 9770 شخصاً. وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود مع السماح بإدخال النزر اليسير من الأغذية والأدوية.

وأمرت إسرائيل الشهر الماضي جميع الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، بالتحرك جنوباً وأبلغتهم بأنهم يخاطرون باعتبار أنهم من المسلحين إذا قرروا البقاء.

لكن القصف الإسرائيلي استمر في الجنوب أيضاً، وبقي مئات الألوف في الشمال، وأشار بعضهم إلى تكدس الجنوب، بينما قال آخرون إنهم يخشون منعهم من العودة إلى منازلهم.