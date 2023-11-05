الإثنين 6 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق مصري تركي على استقبال مرضى السرطان من غزة

اتفاق مصري تركي على استقبال مرضى السرطان من غزة
6 نوفمبر 2023 02:08

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بلينكن يحذر من «التهجير القسري» وفرنسا تطالب بهدنة فورية
جهود حثيثة لاستئناف إجلاء الجرحى والأجانب عبر معبر رفح

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي هاكان فيدان حول الحرب الدائرة في غزة، فيما اتفق الجانبان على إرسال نحو 1000 من مرضى السرطان وغيرهم من المدنيين المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في غزة، إلى تركيا لتلقي العلاج.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المناقشات بين الوزيرين ركزت على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع. 
من جهته، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أمس، إن تركيا ومصر اتفقتا على إرسال نحو 1000 من مرضى السرطان وغيرهم من المدنيين المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في غزة، إلى تركيا لتلقي العلاج، مضيفاً أن العمل جارٍ للتخطيط لهذه الخطوة.
وكان قوجه ذكر يوم الخميس، أن أنقرة مستعدة لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، وهو المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع، والذي خرج عن الخدمة بعد نفاد الوقود الأسبوع الماضي.
وأضاف قوجه، أمس، أنه بحث الأمر خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري أمس.

سامح شكري
مصر
تركيا
إسرائيل
فلسطين
غزة
آخر الأخبار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
علوم الدار
"المعاشات" تشارك في الاجتماع الـ22 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
اليوم 11:10
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات مشوّقة عن «الساحرة المستديرة» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 11:05
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
الرياضة
العروبة يتمسك بصدارة «الأولى» بـ «فوز تحت المطر»
اليوم 11:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون في حادث سير بالهند
اليوم 10:59
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
كارينا تستعرض كتابها ومحطاتها السينمائية بـ«الشارقة للكتاب»
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©