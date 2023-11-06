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قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب ساو باولو البرازيلية

أرشيفية
6 نوفمبر 2023 08:31

لقي سبعة أشخاص حتفهم يوم الأحد في أعقاب عاصفة عنيفة ضربت ولاية ساو باولو البرازيلية، وفقاً للأرقام الرسمية.

وأكدت حكومة الولاية وفاة الحالة السابعة عقب عواصف يوم الجمعة. ووفقاً للبيان فإن الضحية توفي في حادث قارب. وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية في حدوث أضرار وفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن.

وتجري في البرازيل حالياً امتحانات القبول للجامعات الحكومية المرغوبة.

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وقال حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز دي فريتاس، على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، إن الكهرباء عادت إلى جميع المراكز التعليمية في الولاية.

ومع ذلك، لا تزال أكثر من مليون أسرة يعانون من انقطاع الكهرباء في المنطقة، وفقاً لسلطات الدفاع المدني.

 

المصدر: وكالات
عواصف
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