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قتلى ومصابون في حادث سير بالهند

أرشيفية
6 نوفمبر 2023 10:59

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب من فوق جسر في ولاية راجاستان شمال غربي الهند في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حسبما أكد مسؤول محلي.

ووقع حادث الحافلة في منطقة دوسا بولاية راجاستان، وفقاً لصحيفة إنديا توداي الهندية.

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وكانت الحافلة المنكوبة في طريقها من منطقة هاريدوار في ولاية أوتار براديش إلى مدينة جايبور، عاصمة ولاية راجاستان.

وقال المسؤول إن السائق فقد السيطرة وسقطت الحافلة من الجسر على خطوط السكة الحديد. وأوضح أنه جرى نقل أكثر من 24 مصاباً إلى مستشفى محلي، حيث تم تحويل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى حكومي في جايبور.

المصدر: وكالات
حادث تصادم
حادث سير
الهند
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