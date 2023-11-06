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عواصف ثلجية في الصين تغلق المدارس وتوقف الرحلات الجوية

أرشيفية
6 نوفمبر 2023 12:31

شهد شمال شرق الصين طقساً بارداً غير معتاد في هذا الوقت من العام وعواصف ثلجية اليوم الاثنين مما أدى إلى إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس، كما أصدرت عدة مدن تحذيرات مشددة من الطقس ونصحت السكان بالبقاء داخل أماكن مغلقة.

وحتى الساعة 1030 صباحاً بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش)، تم إلغاء 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقاً لبيانات من تطبيق السفر فلايت ماستر.
وفي وقت سابق، قالت حكومة إقليم هيلونغجيانغ إن باقي العمليات تسير بشكل طبيعي في المطار.

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وذكرت الحكومة عبر الحساب الرسمي على وي تشات أن معظم المناطق بمدينة هاربين أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هيئة الأرصاد الجوية الصينية حذرت من انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة إلى جانب العواصف الثلجية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على عدة مدن.
وأجبر البرد السلطات في بكين وتيانجين على اتخاذ الاستعدادات لتوفير وسائل التدفئة في وقت مبكر عن المعتاد، وفقاً لإشعارات السلطات في المدينتين.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية هذا الأسبوع إن من المتوقع أن تشهد معظم مناطق شمال شرق البلاد انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية أو أقل من درجة التجمد مع تحرك الهواء البارد شرقاً وجنوباً.

المصدر: وكالات
المدارس
الرحلات الجوية
الصين
عواصف ثلجية
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