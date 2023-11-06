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إسقاط «مسيّرة» حاولت استهداف قاعدة «عين الأسد» في الأنبار

قاعدة "عين الأسد" العراقية (أرشيفية)
7 نوفمبر 2023 01:11

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، إسقاط «طائرة مسيرة» حاولت استهداف قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار.
وأوضح المصدر أنّ «طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع في القاعدة». وأضاف المصدر أن «طائرة مسيرة ثالثة استهدفت محيط قاعدة التنف العسكرية داخل الأراضي السورية وتم إسقاطها أيضاً».
وأكد المصدر أن «القوات الأميركية أغلقت القاعدة بالكامل ومنعت حركة قواتها، فيما حلقت طائرات حربية ومسيرة فوق مبنى القاعدة».
وأشار إلى أن «القوات الأميركية أخضعت مبنى القاعدة لإجراءات أمنية غير مسبوقة خشية وقوع اعتداء جديد عليها».
وأضاف أن «الطيران الأميركي وفر مظلة جوية فوق مبنى القاعدة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في سماء ناحية البغدادي وصولاً إلى مناطق الشريط الحدودي مع سوريا».

الأنبار
العراق
عين الأسد
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