الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إرهابيون يقتلون 11 شخصاً في نيجيريا

عربة شرطة قرب موقع الهجوم الإرهابي في نيجيريا (أ ف ب)
7 نوفمبر 2023 01:11

أبوجا (وكالات)

أخبار ذات صلة
20 قتيلاً بهجوم مسلح في الكاميرون
20 قتيلاً بانفجار عبوة ناسفة في نيجيريا

قُتل 11 شخصاً وفقد آخرون بعد هجوم شنه مسلحون أمس الأول، في حقول أرز بولاية «بورنو» شمال شرق نيجيريا، حسبما أفاد سكان. وغالباً ما يستهدف إرهابيون المزارعين في شمال شرق البلاد، حيث تسببوا بمقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين منذ عام 2009.
واقتحم المهاجمون الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام»، حقول أرز مساء أمس الأول. في منطقة «زبارماري»، بالقرب من العاصمة الإقليمية «مايدوغوري». 
وأكدت مصادر محلية أنهم ذبحوا سكاناً وخطفوا آخرين. وكان المزارعون في قرية «كركوت» يمضون الليل في حقولهم لحماية محاصيلهم من السرقة قبل نقلها إلى منازلهم في صباح اليوم التالي.
وقال باباكورا كولو، قائد الميليشيا المحلية المناهضة للإرهابيين، والتي شاركت في إجلاء الضحايا: «عثرنا على 11 جثة، جميعها مذبوحة بأيدي مهاجمي بوكو حرام».
وفُقد العديد من الأشخاص وأُصيب 4 آخرون بجروح ونُقلوا إلى المستشفى.
واشتدت هجمات «بوكو حرام» و«داعش» ضد المزارعين والحطّابين والرعاة والصيادين، إذ يتهمهم الإرهابيون بنقل معلومات إلى الجيش والميليشيات المحلية التي تقاتلهم.
وفي ديسمبر 2020، قتلت «بوكو حرام» 76 مزارعًا في «زبارماري»، في أسوأ مجزرة بحق مزارعين وفقاً للسلطات المحلية.
وخسر الإرهابيون مواقع في شمال شرق نيجيريا، لكنهم يواصلون مهاجمة المجتمعات الريفية.

نيجيريا
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
إصدارات متنوعة لـ«كُتّاب الإمارات» في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:04
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
«التأمل أمام المرآة».. اكتشاف الذات في «الشارقة للكتاب»
اليوم 22:01
مريم الحمادي
التعليم والمعرفة
من يجذبنا أولاً: غلاف الكتاب أم مضمونه؟
اليوم 21:44
ذياب بن محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد جلسة حكومية حول الإسكان ضمن اجتماعات حكومة الإمارات
اليوم 21:26
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©