إرهابيون يقتلون 11 شخصاً في نيجيريا

أبوجا (وكالات)

قُتل 11 شخصاً وفقد آخرون بعد هجوم شنه مسلحون أمس الأول، في حقول أرز بولاية «بورنو» شمال شرق نيجيريا، حسبما أفاد سكان. وغالباً ما يستهدف إرهابيون المزارعين في شمال شرق البلاد، حيث تسببوا بمقتل نحو 40 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين منذ عام 2009.

واقتحم المهاجمون الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام»، حقول أرز مساء أمس الأول. في منطقة «زبارماري»، بالقرب من العاصمة الإقليمية «مايدوغوري».

وأكدت مصادر محلية أنهم ذبحوا سكاناً وخطفوا آخرين. وكان المزارعون في قرية «كركوت» يمضون الليل في حقولهم لحماية محاصيلهم من السرقة قبل نقلها إلى منازلهم في صباح اليوم التالي.

وقال باباكورا كولو، قائد الميليشيا المحلية المناهضة للإرهابيين، والتي شاركت في إجلاء الضحايا: «عثرنا على 11 جثة، جميعها مذبوحة بأيدي مهاجمي بوكو حرام».

وفُقد العديد من الأشخاص وأُصيب 4 آخرون بجروح ونُقلوا إلى المستشفى.

واشتدت هجمات «بوكو حرام» و«داعش» ضد المزارعين والحطّابين والرعاة والصيادين، إذ يتهمهم الإرهابيون بنقل معلومات إلى الجيش والميليشيات المحلية التي تقاتلهم.

وفي ديسمبر 2020، قتلت «بوكو حرام» 76 مزارعًا في «زبارماري»، في أسوأ مجزرة بحق مزارعين وفقاً للسلطات المحلية.

وخسر الإرهابيون مواقع في شمال شرق نيجيريا، لكنهم يواصلون مهاجمة المجتمعات الريفية.