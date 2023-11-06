«الرئاسي الليبي»: ملتزمون بإنجاح المصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المجلس الرئاسي في ليبيا التزامه بملف المصالحة الوطنية وإنجاحه وتحقيق أهدافه بملكية خالصة للشعب الليبي.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية، الذي نظمه مركز «الحوار الإنساني» في جنيف، أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي.

وبحث المشاركون في اللقاء كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول ليبي لقاء مرتقباً يجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، خلال الأيام القادمة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «رئيس المجلس الأعلى سيتوجه إلى القاهرة لمقابلة رئيس مجلس النواب، ومن المرجح أن يلتقي الطرفان خلال اليومين القادمين».

وأضاف عضو المجلس أن «لقاء صالح وتكالة يأتي ضمن الجهود التي تقودها مصر لحل الأزمة السياسية، خاصة بعد إصدار القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب ومعارضة المجلس الأعلى لها».

وأوضح أنه «حتى الآن لا توجد أجندة محددة للاجتماع، ولكن أتوقع أن يركز الاجتماع حول القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والخلاف الحاصل بشأنها مع مجلس الدولة».

وفي 4 أكتوبر الماضي، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة في 6 يونيو الماضي ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.

وبعدها بأيام، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب «مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة».

وأكد في بيان «ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد».

وتشهد ليبيا صراعاً على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

إلى ذلك، تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقترحا قدمته حركة «المساواة الدستورية» حول كيفية تحسين القواعد الدستورية الليبية.