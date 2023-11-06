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10 قتلى و113 ألف نازح جراء الفيضانات في الصومال

10 قتلى و113 ألف نازح جراء الفيضانات في الصومال
7 نوفمبر 2023 01:11

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، إن الفيضانات الناجمة عن غزارة الأمطار في أجزاء من الصومال أدت إلى نزوح أكثر من 113 ألفاً وتضرر منها مئات الآلاف.
وقالت وكالة إدارة الكوارث في الصومال على حسابها على منصة «إكس» إن نحو 10 قتلوا بسبب تبعات الأمطار والفيضانات وإن الحكومة أعلنت «حالة طارئة» في البلاد.
وتأتي الأمطار بعد عام من تعرض الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي لأسوأ موجة جفاف في 4 عقود، ما أضاف لتأثير أعمال عنف وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية وهي ظروف أودت بحياة نحو 43 ألفاً في الصومال العام الماضي، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «موسم الأمطار الحالي الذي يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر شهد هطول أمطار غزيرة في ولايات بونتلاند وجلمدج وجنوب غرب الصومال وهيرشبيلي وفي المناطق الواقعة على طول نهر جوبا في ولاية جوبالاند، بسبب ظاهرة النينيو».
و«النينيو» ظاهرة مناخية طبيعية تصبح فيها مياه سطح وسط وشرق المحيط الهادي مرتفعة الحرارة استثنائياً، ما يتسبب في تغيرات في أنماط الطقس في أنحاء العالم.

الصومال
الأمم المتحدة
الفيضانات
الأمطار
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