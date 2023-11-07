الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جوتيريش يعرب عن حزنه العميق إزاء الخسائر الناجمة عن زلزال نيبال

جوتيريش يعرب عن حزنه العميق إزاء الخسائر الناجمة عن زلزال نيبال
7 نوفمبر 2023 09:16

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن زلزال نيبال، مضيفاً أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع السلطات في تقديم المساعدة السريعة للمتضررين.

وأضاف دوجاريك في بيان صدر الاثنين في نيويورك: "بعد عودته لتوه من نيبال، ومع كرم الضيافة وروح شعب البلد الماثلة في قلبه، يعرب الأمين العام عن تضامنه مع حكومة نيبال وشعبها ويقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا".

وتواصل وكالات الأمم المتحدة في نيبال استجابتها للزلزال المميت الذي ضرب الأجزاء الغربية من البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أودى بحياة 153 شخصاً وإصابة أكثر من 330 آخرين وأجبر الآلاف على قضاء ليال في العراء وسط درجات حرارة متجمدة.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 6.9 درجات يهز منطقة بحر باندا في إندونيسيا
زلزال قوي يضرب إقليم شينجيانج في الصين

وتم تسجيل أكثر من 380 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات يوم السبت.

وتشير النتائج الأولية إلى أن أكثر من أربعة آلاف منزل قد تضررت في المناطق الأكثر تضرراً في روكوم غرب البلاد وجاجاركوت، مما ترك ما يصل إلى 1.3 مليون شخص دون مأوى مناسب، منهم حوالي 250 ألفاً قد يحتاجون إلى مساعدة فورية. وتضررت حوالي 213 مدرسة، بما في ذلك 91 مدرسة انهارت، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

المصدر: وكالات
زلزال
أنطونيو جوتيرش
نيبال
آخر الأخبار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
علوم الدار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
اليوم 15:17
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©