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كوريا الجنوبية تصدر أول تحذير من موجات البرد لهذا الموسم

أرشيفية
7 نوفمبر 2023 15:33

انخفضت درجات الحرارة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع إصدار أول تحذير من موجات البرد لهذا الموسم في منطقة العاصمة سول والمناطق الداخلية الوسطى، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وانخفضت درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي خمس درجات مئوية في المنطقة الوسطى، وعشر درجات في المناطق الجنوبية، مسجلة انخفاضاً يتراوح بين 10 إلى 15 درجة عن أقل مستوياتها صباح أمس الاثنين.

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ومع توقعات بهبوب رياح باردة خلال النهار، ستنخفض درجات الحرارة القصوى بعد الظهر بمقدار 8 إلى 12 درجة، اعتبارا من اليوم، إلى ما بين 7 إلى 17 درجة اليوم الثلاثاء، بما في ذلك 10 درجات في سول، كما سيكون الطقس أكثر برودة صباح يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من ظهر غد الأربعاء. ومن المتوقع أيضاً أن تهب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء، وسوف تكون الرياح أقوى في المناطق الساحلية الشرقية والغربية والمناطق الجبلية في مقاطعة "كانج وان". 

المصدر: وكالات
البرد
كوريا الجنوبية
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