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باريس تستعد لاستضافة «مؤتمر إنساني» بشأن غزة

أطفال فلسطينيون أحدهم على كرسي متحرك أمام منزل دمره القصف الإسرائيلي في غزة (أ ف ب)
8 نوفمبر 2023 01:28

باريس (وكالات) 

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تعقد القوى العالمية مؤتمراً في باريس، غداً الخميس، بهدف تنسيق المساعدات وتقديم العون للجرحى في قطاع غزة الفلسطيني، فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى احتمال النظر في إنشاء ممر بحري ومستشفيات عائمة على متن السفن ومستشفيات ميدانية.
ويتزايد القلق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين التي ارتفعت بفعل القصف الإسرائيلي. وتسبب القصف في مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني وإصابة عدد أكبر بكثير وإجبار آخرين على ترك منازلهم.
ويشارك في المؤتمر عدد من دول في المنطقة، مثل مصر والأردن ودول الخليج، إضافة إلى قوى غربية وأعضاء مجموعة العشرين. ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر أيضاً المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة.
وسوف تشارك السلطة الفلسطينية في المؤتمر كذلك. ورغم عدم توجيه دعوة لإسرائيل، فإنها ستبقى على علم بالتطورات.
والهدف العام من هذا المؤتمر هو حشد الموارد المالية وإيجاد طرق لإيصال المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى إخراج المصابين بجروح خطيرة، نظراً للانهيار السريع للبنية التحتية الطبية في غزة.
واقترحت قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى غزة، إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عبر ممر بحري.
وقال أربعة دبلوماسيين إن ذلك سيوسع القدرات المحدودة إلى ما هو أبعد من معبر رفح الواقع بين مصر وغزة، لكنهم أقروا بأن الفكرة صعبة.

باريس
فرنسا
غزة
قطاع غزة
فلسطين
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