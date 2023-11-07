المتحدث الإقليمي باسم «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: لا بديل عن وقف إطلاق النار لإنقاذ أطفال غزة

شعبان بلال (القاهرة)

وصف المتحدث باسم مكتب «اليونيسيف» الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، الوضع الإنساني للأطفال في غزة بالكارثي، خاصة أنهم يمثلون النسبة الأكبر من بين القتلى والجرحى في الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكداً أنه لا بديل عن وقف إطلاق النار لإنقاذ الأطفال في القطاع.

وأضاف المتحدث باسم مكتب «اليونيسيف» الإقليمي أن الأطفال في غزة الآن يعيشون في وضع إنساني صعب جداً، في ظل عدم وجود المياه النظيفة والخدمات الأساسية، معظمهم لا يستطيعون الوصول لمياه الشرب أو الاستعمال الشخصي، وهو ما يعرضهم لخطورة بالغة والإصابة بأمراض خطيرة، وأن المنظمة رصدت إصابات خطيرة بينهم مثل الإسهال وعلامات الجفاف نتيجة شرب المياه المالحة.

وكشف سليم لـ«الاتحاد» عن أن 4104 أطفال قُتلوا منذ بداية الحرب على القطاع، إضافة إلى إصابة 8067 طفلاً، وقال: إن 420 طفلاً يقتلون كل يوم خلال الأيام الماضية، وأن الأرقام تتزايد كل ساعة نتيجة استمرار القصف.

وأشار عويس إلى أن أطفال غزة يواجهون تجارب صعبة، ويتعرضون للعنف الشديد، ومعرضون للإصابة بأمراض الصحة النفسية، وكثير منهم، وإن لم يكن الجميع، متأثرون نفسياً بشدة، معتبراً أن هذه الجراح والندوب النفسية قد تستمر معهم مدى الحياة، إذا لم يتوقف العنف فوراً، فيما يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجون إليه، لافتاً إلى ضرورة دخول المساعدات بشكل عاجل ومستمر.

وذكر المتحدث باسم مكتب «اليونيسيف» الإقليمي أن الحل الوحيد لحماية الأطفال في وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية لإعطاء المنظمة الفرصة لإيصال للخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الصغار وإدخال المساعدات الإنسانية.

في غضون ذلك، عبرت في الساعات الأولى من صباح أمس، من معبر رفح، دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية، تشمل 93 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية وماء ومساعدات إغاثية.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء: «عبرت 93 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية من معبر رفح إلى غزة»، في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

وأضاف أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة من معبر رفح منذ السماح بدخول المساعدات الإنسانية منذ أسبوعين تقريباً وصل إلى 569 شاحنة حتى يوم أمس.

ويصل في المتوسط 33 شاحنة محملة بإمدادات إغاثة إلى قطاع غزة المحاصر، يومياً، منذ إعادة فتح معبر رفح، حسبما ورد في بيان صدر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء أمس الأول. ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه من الضروري دخول حمولة 100 شاحنة يومياً، لتزويد مليوني شخص في القطاع بالمتطلبات الأساسية.