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مقتل 4 جنود و3 إرهابيين بعملية أمنية في باكستان

أرشيفية
8 نوفمبر 2023 01:28

إسلام آباد (الاتحاد)

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قتل ما لا يقل عن 4 جنود من الجيش الباكستاني خلال عملية أمنية في إقليم «خيبر بختونخوا» شمالي البلاد، أسفرت عن قتل ثلاثة إرهابيين وإصابة 3 آخرين. 
وقال الجناح الإعلامي التابع للجيش الباكستاني، في بيان، إن «قوات الأمن أجرت عملية استخباراتية ضد عناصر من الإرهابيين في وادي تيرا بإقليم خيبر بختونخوا». وأضاف البيان أنه «خلال العملية اشتبكت قوات الجيش الباكستاني مع عناصر إرهابية أسفرت عن قتل ثلاثة مسلحين، وإصابة ثلاثة آخرين». 
وأضاف البيان أنه «خلال التبادل المكثف لإطلاق النار، قتل ثلاثة جنود وضابط في الجيش الباكستاني». 
وقال البيان، نقلاً عن الجيش الباكستاني: «تجري عملية تطهير للقضاء على أي جماعة إرهابية يتم العثور عليها في المنطقة»، مضيفاً أن قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب. 

باكستان
الجيش الباكستاني
خيبر بختونخواه
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