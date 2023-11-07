الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصحة العالمية: 10.6 مليون إصابة بـ«السل» في العالم العام الماضي

الصحة العالمية: 10.6 مليون إصابة بـ«السل» في العالم العام الماضي
8 نوفمبر 2023 01:28

جنيف (وام)

أخبار ذات صلة
تجدد الدعوات الدولية لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة
«الصحة العالمية» تحذر من كارثة وشيكة في غزة

كشفت منظمة الصحة العالمية النقاب عن أن حوالي 10.6 مليون شخص أصيبوا بمرض «السل» على المستوى العالمي في عام 2022، وذلك ارتفاعاً من 10.3 مليون شخص في العام 2021.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أصدرته أمس: إن معظم الأشخاص الذين أصيبوا في عام 2022 كانوا في جنوب شرق آسيا، بواقع 46% وأفريقيا بواقع 23% وغرب المحيط الهادئ بـ18% مع نسب أقل في شرق البحر الأبيض المتوسط 8.1% والأميركيتين 3.1% وأوروبا 2.2%. ونوه التقرير الذي تناول آخر تطورات انتشار وتشخيص المرض حول العالم في عام 2022 إلى الانتعاش الذي يشهده العالم في مجال تقديم خدمات تشخيص وعلاج مرض «السل»، وقال: إن الهند وإندونيسيا والفلبين التي شكلت مجتمعة أكثر من 60% من الانخفاض العالمي في عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل حديثاً في عامي 2020 و2021 تعافت جميعها، وعادت إلى ما قبل مستويات عام 2019.
وأوضح التقرير الذي يضم بيانات من 192 دولة ومنطقة، أنه تم تشخيص إصابة 7.5 مليون شخص بـ«السل» في عام 2022 ما يجعله أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية الرصد العالمي للمرض في عام 1995.

الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
مرض السل
آخر الأخبار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
علوم الدار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
اليوم 15:17
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©