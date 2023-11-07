الصحة العالمية: 10.6 مليون إصابة بـ«السل» في العالم العام الماضي

جنيف (وام)

كشفت منظمة الصحة العالمية النقاب عن أن حوالي 10.6 مليون شخص أصيبوا بمرض «السل» على المستوى العالمي في عام 2022، وذلك ارتفاعاً من 10.3 مليون شخص في العام 2021.

وقالت المنظمة، في تقرير لها أصدرته أمس: إن معظم الأشخاص الذين أصيبوا في عام 2022 كانوا في جنوب شرق آسيا، بواقع 46% وأفريقيا بواقع 23% وغرب المحيط الهادئ بـ18% مع نسب أقل في شرق البحر الأبيض المتوسط 8.1% والأميركيتين 3.1% وأوروبا 2.2%. ونوه التقرير الذي تناول آخر تطورات انتشار وتشخيص المرض حول العالم في عام 2022 إلى الانتعاش الذي يشهده العالم في مجال تقديم خدمات تشخيص وعلاج مرض «السل»، وقال: إن الهند وإندونيسيا والفلبين التي شكلت مجتمعة أكثر من 60% من الانخفاض العالمي في عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل حديثاً في عامي 2020 و2021 تعافت جميعها، وعادت إلى ما قبل مستويات عام 2019.

وأوضح التقرير الذي يضم بيانات من 192 دولة ومنطقة، أنه تم تشخيص إصابة 7.5 مليون شخص بـ«السل» في عام 2022 ما يجعله أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية الرصد العالمي للمرض في عام 1995.