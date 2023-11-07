الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«مسيّرات» مفخخة تهاجم قاعدة للتحالف الدولي في أربيل

أرشيفية
8 نوفمبر 2023 01:29

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
علي جاسم.. موهبة عراقية تكتب «التاريخ»
إسقاط «مسيّرة» حاولت استهداف قاعدة «عين الأسد» في الأنبار

أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، أمس، استهداف المقر العسكري لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» بثلاث طائرات مسيرة مفخخة دون الإفصاح عن الخسائر. 
وذكرت المديرية التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، أن «المقر العسكري لقوات التحالف الدولي ضد داعش تعرض صباح الثلاثاء لهجوم من ثلاث مسيرات مفخخة اثنتان منها تم تفجيرهما أثناء تحليقهما فوق مطار أربيل الدولي وأخرى سقطت دون أن تنفجر». 
من جهته، أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، في تصريح أدلى به، انسيابية حركة الملاحة وعودتها إلى طبيعتها بعد تعليق مؤقت للرحلات خلال ساعات الصباح الأولى. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أمس الأول، أن ما لا يقل عن 38 هجوما استهدف القوات الأميركية في العراق وسوريا، ما أسفر عن إصابة 45 جندياً وموظفاً أميركياً منذ الـ17 من أكتوبر الماضي.

أربيل
العراق
إقليم كردستان
كردستان
إقليم كردستان العراق
التحالف الدولي
قوات التحالف الدولي
آخر الأخبار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
علوم الدار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
اليوم 15:17
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©