نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال

عدن (الاتحاد)

نجا رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة بالجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أثناء عودته من جولة خارجية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بانفجار سيارة مفخخة اعترضت موكب الفريق بن عزيز، ظهر أمس في مأرب، ما أدى إلى سقوط ثلاثة مصابين من المرافقين.

وسبقت الجريمة الإرهابية، حملة تحريض واسعة ولا تزال مستمرة على وسائل إعلام جماعة الحوثي تستهدف الفريق بن عزيز عقب زيارة للولايات المتحدة ولقائه مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية.

وفي سياق آخر، كشف تقرير أممي حديث عن سقوط أكثر من 500 ضحية بين قتيل ومصاب، وتضرر أكثر من 18 ألف أسرة، نتيجة إعصار «تيج» الذي ضرب محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت، جنوب اليمن مؤخراً.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أنه «تم الإبلاغ عن 510 ضحايا لإعصار تيج، منها 6 حالات وفاة و473 إصابة في المهرة، و31 إصابة في سقطرى، تم علاجها في المرافق الصحية، بحسب غرفة عمليات الطوارئ بمكتب الصحة بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر اليمني».

وبحسب التقرير، فإن «التقديرات تشير إلى تضرر 18659 أسرة، خاصة في المهرة، تليها محافظتا حضرموت وسقطرى، كما تضررت، بشكل كبير، منازل المدنيين والبنية التحتية العامة، ومرافق الرعاية الصحية وشبكات المياه».

وقال التقرير: «في محافظة المهرة تضررت نحو 16119 أسرة في 8 مديريات، فيما تضررت 2040 أسرة في مديرية الريدة وقصير بحضرموت، بينما في جزيرة سقطرى تضررت 500 أسرة».

وأضاف التقرير، أن «آلاف العائلات النازحة التي كانت تقيم مؤقتاً في المخيمات الجماعية انتقلت إلى الفنادق أو تقيم مع أقاربها أو عادت إلى منازلها التي تضررت جزئياً، ومع ذلك، تعرضت مواقع النازحين الموجودة مسبقاً لأضرار بالغة، بما في ذلك 10 مواقع في المهرة، وموقعان في حضرموت، ومنازل مستأجرة لـ32 نازحاً من محافظة أبين المجاورة، ما أثر على أكثر من 400 أسرة».

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حاجته إلى تمويل إضافي لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للأسر المتضررة جراء إعصار «تيج»، وقال: «يواصل شركاء آلية الاستجابة السريعة تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للأسر المتضررة، ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لمعالجة فجوات الاستجابة القائمة».

وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، نزوح نحو 56 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت المنظمة الأممية، في بيان صحفي، أن «وحدة تتبع النزوح تابعة لها رصدت نزوح 9273 أسرة في اليمن منذ بداية يناير الماضي وحتى الرابع من نوفمبر الجاري.

وأضافت المنظمة، أن «هذه الأسر النازحة يبلغ عدد أفرادها 55 ألفاً و638 شخصاً نزحوا مرة واحدة على الأقل».

وأوضحت أن أكثر المحافظات التي شهدت حالات النزوح، هي الحديدة، وتعز ومأرب والضالع وعمران.