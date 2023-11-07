تونس: ضبط 5 إرهابيين فروا من سجن قبل أسبوع

تونس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قوات الأمن والجيش ألقت القبض على 5 إرهابيين مدانين بقتل سياسيين ورجل شرطة قبل سنوات، وذلك عقب فرارهم من سجن الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «القوات ألقت القبض على 4 منهم في جبل قرب بوقرنين القريبة من العاصمة فجر الثلاثاء، في حين أمسكت بالخامس قبل يومين في حي التضامن بتونس العاصمة بمساعدة السكان».

وبعد هروبهم الذي اعتبر بمثابة اختراق أمني نادر، أقالت الحكومة كبار مسؤولي المخابرات. وقالت مصادر أمنية، إن الفارين الخمسة «إرهابيون خطيرون للغاية».

ومن بين هؤلاء أحمد المالكي، المعروف باسم «الصومالي»، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 24 عاماً بتهمة اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.

وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات إرهابية منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم، وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات. وتقول مصادر أمنية، إن أعداداً قليلة من أعضاء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ما زالوا ينشطون في الجبال القريبة من الحدود الغربية للبلاد.