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مقتل 29 شخصاً في أسوأ فيضانات تجتاح الصومال منذ عقود

مقتل 29 شخصاً في أسوأ فيضانات تجتاح الصومال منذ عقود
8 نوفمبر 2023 15:39

 قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال اليوم الأربعاء، إن 29 شخصاً لقوا حتفهم واضطر أكثر من 300 ألف إلى الفرار من منازلهم بسبب أسوأ فيضانات تجتاح البلاد منذ عقود، وذلك بعدما غمرت أمطار غزيرة بلدات في أنحاء شرق أفريقيا.


وسارعت السلطات إلى إنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات التي تأتي بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عاماً.
وقال حسن عيسى المسؤول بالهيئة "ما يحدث اليوم هو الأسوأ منذ عقود. إنه أسوأ حتى من فيضانات عام 1997".
وذكر عيسى أن أعداد القتلى والنازحين سترتفع على الأرجح لأن العديد من الأشخاص عالقون بسبب مياه الفيضانات.

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وقالت الأمم المتحدة إن السبل تقطعت بنحو 2400 شخص في بلدة لوق حيث فاض نهر جوبا.

المصدر: وكالات
الصومال
فيضانات
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