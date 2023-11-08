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قتلى وجرحى في معارك بين الجيش والمتمردين في الكونغو الديمقراطية

ناقلة جنود تابعة لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية (رويترز)
9 نوفمبر 2023 00:48

غوما (وكالات)

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اندلعت معارك أمس، في شرق الكونغو الديمقراطية بين الجيش ومسلّحين من حركة «إم 23» أسفرت وفق مصادر طبية محليّة عن سقوط ما لا يقلّ عن 3 قتلى و38 جريحاً.
وقال عدد من سكّان بلدة «بامبو» الواقعة على بُعد 60 كيلو متراً إلى الشمال من غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، إنّهم سمعوا طوال نهار أمس الأول، دويّ انفجارات ناجمة عن معارك بالأسلحة الثقيلة وأزيز رصاص ناجم عن معارك بالأسلحة الرشّاشة.
وأفاد السكّان أنّ المعارك هدأت مع هبوط الليل على هذه البلدة الكبيرة الواقعة في مقاطعة روتشورو.
من جهته، قال مصدر في مستشفى البلدة إنّ «الجيش يطلق النار والمتمرّدون يردّون، لقد استقبلنا هنا في مستشفى بامبو 38 جريحاً وثلاثة قتلى، بينهم طفل».
ودارت معارك مماثلة بين الطرفين يومي الاثنين والثلاثاء في «كيبومبا» التي تقع إلى الجنوب من بامبو وتبعد حوالى 20 كيلومتراً شمال عاصمة الإقليم.
وأسفرت هذه المعارك عن تضرّر أحد خطوط التوزيع الكهربائي ممّا أدّى لانقطاع التيّار في غوما، قبل أن يعود، وفقاً لشركة الكهرباء المحلية.
وحركة 23 مارس هي جماعة متمردة ينتمي عناصرها إلى إتنية «التوتسي»، وقد تصاعدت منذ مطلع أكتوبر في إقليم شمال كيفو حدّة المعارك بين هؤلاء المتمرّدين والجيش.

الكونغو الديمقراطية
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