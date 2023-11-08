الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي.

والتقى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، في عدن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء مايكل بيري. واطلع عبدالملك من المسؤول الأممي، على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد عبدالملك، على ضرورة الرقابة على موانئ الصليف والحديدة، واتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، مؤكداً أهمية عمل البعثة على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وعشوائية في الحديدة.

وجدد رئيس الوزراء اليمني مطالبة الحكومة للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى المناطق المحررة، وعدم تركها رهينة الضغوط والابتزاز لجماعة الحوثي.

من جانبه، عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة، مؤكداً التزام البعثة بالعمل، وفقاً لقرار ولايتها ودعم جهود المبعوث الدولي في مسار السلام، واستعدادها معالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة.

وفي سياق آخر، ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بمرض «الحصبة» في محافظة إب وبعض المديريات الخاضعة للحوثيين في محافظة تعز إلى أكثر من 2500 حالة منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أنه تم تسجيل 2563 حالة اشتباه بالإصابة بـ«الحصبة» في إب ومناطق سيطرة الحوثيين في محافظة تعز، مع 21 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023.

وبحسب التقرير، فإن حالات الإصابة المسجلة هذا العام تمثل زيادة بنسبة 114% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022، والذي شهد تسجيل 1197 حالة إصابة في المحافظتين، ويرجع سبب ذلك إلى رفض جماعة الحوثي تنفيذ حملات التطعيم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروسات التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.