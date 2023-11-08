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العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات

من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:49

هدى جاسم (بغداد)

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شكلت اللجنة العليا لتأمين الانتخابات مجالس المحافظات في العراق أمس، لجنة خاصة بالأمن السيبراني، مكونة من 7 ممثلين بهدف تأمين إجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في الـ 18 من الشهر المقبل.
وأكد مركز الإعلام الرقمي أن اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات شكلت لجنة خاصة بالأمن السيبراني تتكون من 7 ممثلين من ذوي الاختصاص بالمعدات الفنية، مشيرةً إلى أن مهمة اللجنة هي فحص الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات للانتخابات وضمان سلامتها ونزاهتها، حيث يعتبر الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من هذه العملية. ويأتي تشكيل اللجنة للأمن السيبراني كجزء من الجهود الرامية لحماية عملية الانتخابات من أي محاولات للتدخل أو التلاعب السيبراني.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتأكد من سلامة وأمان الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية، واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة أي تهديدات سيبرانية قد تواجه عملية الانتخابات. 
وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، إنه «تم تأمين جميع أجهزة المفوضية سواء كانت أجهزة العد والفرز أو أجهزة التحقق»، لافتاً إلى أن أجهزة الإرسال تم فحصها وتجهيزها لاستخدامها في عمليات الانتخابات القادمة. 
وأكد أن «المفوضية مستمرة في إدخال سجل الناخبين إلى أجهزة التحقق على مستوى المحطة لذلك تحتاج إلى 35553 سجلاً إلكترونياً، وكذلك إلى سجل ورقي».
وأكد نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجالس المحافظات الفريق الركن قيس المحمداوي، أن القطعات الأمنية جاهزة لحماية العملية الانتخابية المرتقبة
وأن اللجنة الأمنية شكلت لجاناً فرعية في كل محافظة يرأسها قائد عمليات المحافظة التي فيها قيادة عمليات وممثل عن المحافظة ومدير مكتب المفوضية في المحافظة المعنية، كذلك في المحافظات التي استلمت الشرطة فيها الملف الأمني يرأس اللجنة الفرعية قائد الشرطة، وهذه اللجان الفرعية يقع على عاتقها تطبيق الخطط الأمنية على الأرض.
وفي سياق آخر، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهاً لمحاكم التحقيق بشأن الدعايات الانتخابية.
وقال بيان للمجلس، إن «مجلس القضاء الأعلى وجه محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لإلقاء القبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون».
ويشارك في الانتخابات المقبلة، 39 تحالفاً منضوياً داخله مجموعة أحزاب، كما هناك 29 حزباً، و66 مرشحاً منفرداً، وفق رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل.
وبحسب بيانات المفوضية، فإن أكثر من 23 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، من بينهم أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية حتى الآن.
وفي إقليم كردستان العراق، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، أمس، تأمين المتطلبات اللازمة للمضي بالانتخابات البرلمانية في الإقليم المزمع إجراؤها في شهر فبراير القادم.
وترأس صباح وفد من حكومة الإقليم خلال زيارة إلى بغداد، حيث عقد اجتماع مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.
وقال صباح خلال مؤتمر صحفي، إن حكومة الإقليم تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

العراق
الانتخابات العراقية
الأمن السيبراني
انتخابات مجالس المحافظات
انتخابات العراق
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