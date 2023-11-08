بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة

طوكيو (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة. وقال بلينكن للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو: «من الواضح أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة».

وأضاف: «الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع، ولا نتوقع إعادة احتلال وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة».

وقالت الحكومة الإسرائيلية، أمس، إن من «السابق جداً لأوانه» التحدث عن «سيناريوهات» حول مستقبل قطاع غزة.

وقال بلينكن:على إسرائيل «ألا تعيد احتلال» قطاع غزة مجدداً.

وكانت الولايات المتحدة أعربت، أمس الأول، عن معارضتها لاحتمال إعادة احتلال قطاع غزة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده «ستتولى مسؤولية الأمن بشكل كامل» في غزة «لفترة غير محددة».