الآلاف في فرنسا معرضون لخطر الفيضانات

بعد هطول أمطار غزيرة، تعرض 192 ألف شخص بالقرب من أنهار "هيم" و "آ" و"ليان" و"كانشي" لخطر الفيضانات، حسبما ذكرت مقاطعة با دو كاليه الفرنسية الأربعاء.

وبسبب مخاطر الفيضانات، ستظل 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة يومي الخميس والجمعة.

ومنذ بدء الفيضانات يوم الاثنين، تم استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة. وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات، وغمرت المياه نحو 60 منزلاً.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" إن الأمطار المستمرة تسببت أيضاً في فيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها. وعلى مدى الأيام الـ 20 الماضية، سقطت ثلاثة أضعاف كمية الأمطار المعتادة. وفي بعض الأماكن، هطلت أمطار في ستة أيام تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر نوفمبر بأكمله. وأظهرت صور جوية التي التقطتها صحيفة "لا فوا دو نورد" مساحات كبيرة من الأرض تحت الماء.