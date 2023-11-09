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بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية

بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية
9 نوفمبر 2023 13:49

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ويشارك معه في منتدى "التعاون الإقليمي".

وتأتي زيارة بوتين، بدعوة من الرئيس الكازاخستاني، حيث استقبل الأخير نظيره الروسي عند سلم الطائرة في المطار، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "الزعيمين يعتزمان خلال المفاوضات المقرر عقدها، تبادل الآراء حيال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية".

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وعقب المباحثات بين بوتين وتوكاييف، سيتم التوقيع على عدد من الوثائق، ثم سيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام. كما سيشارك بوتين وتوكاييف، معا عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة العامة لمنتدى "التعاون الإقليمي" في نسخته 19 بين روسيا وكازاخستان، والذي سيُعقد في مدينة كوستاناي الكازاخستانية.

وأعلن الكرملين، أول أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان، يوم 9  نوفمبر الجاري، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية - الكازاخستانية، مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
استانا
كازاخستان
قاسم جومارت توكاييف
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