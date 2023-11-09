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النمسا تقدم مساعدات للفلسطينيين بقيمة مليوني يورو

وزير خارجية النمسا
9 نوفمبر 2023 15:56

أعلنت النمسا عن تقديم مليوني يورو مساعدة إنسانية للمدنيين في قطاع غزة .

وقال ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا "نحن نعمل مع منظمات الإغاثة الدولية لمعرفتها بالاحتياجات المحلية بشكل أفضل” منوها إلى أهمية المساعدات للمساهمة في تخفيف حالة الطوارئ الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين.

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وتشارك سوزانا راب، وزير شؤون المستشارية والاندماج النمساوية، في المؤتمر الإنساني الدولي، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل مساعدة السكان المدنيين في قطاع غزة. وأوضحت الوزيرة أن المساعدة النمساوية سوف تصل، عبر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: وام
الشعب الفلسطيني
مساعدات إنسانية
النمسا
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